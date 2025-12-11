Москва приглашений не получала

России не поступало приглашений в «пятерку» от США. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал материал Politico об идее Вашингтона создать аналог G7 с участием Москвы.

«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Он заявил, что не может дать оценку гипотетическому предложению США, поскольку «не понимает, что издание имеет в виду». Пресс-секретарь призвал россиян относиться к этой информации «со скепсисом», ожидая официальных заявлений.

Как писало Politico, США планируют создать «Ключевую пятерку» (Core 5) с участием Китая, Индии, Японии и России. С 1997 года Россия входила в состав G8, однако в 2014 году была исключена после аннексии Крыма. На данный момент в объединение G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и США.