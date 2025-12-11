Москва приглашений не получала

России не поступало приглашений в «пятерку» от США. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал материал Politico об идее Вашингтона создать аналог G7 с участием Москвы.
«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.
Он заявил, что не может дать оценку гипотетическому предложению США, поскольку «не понимает, что издание имеет в виду». Пресс-секретарь призвал россиян относиться к этой информации «со скепсисом», ожидая официальных заявлений.
Как писало Politico, США планируют создать «Ключевую пятерку» (Core 5) с участием Китая, Индии, Японии и России. С 1997 года Россия входила в состав G8, однако в 2014 году была исключена после аннексии Крыма. На данный момент в объединение G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и США.
Новая стратегия национальной безопасности США предусматривает создание формата С5 (Core 5) – клуба ведущих стран по численности населения и экономическому потенциалу, включающего Соединенные Штаты, Китай, Россию, Индию и Японию, который станет аналогом «Большой семерки». Об этом сообщает издание Defense One.
Администрация американского президента 4 декабря представила новую стратегию национальной безопасности США, которая в процессе подготовки претерпела значительные изменения.
Основные положения документа остались прежними. В частности, США отказываются от глобального доминирования и активного вмешательства в дела других стран. Кроме того, Вашингтон игнорирует наднациональные организации, включая ООН и Евросоюз, и выстраивает отношения напрямую с отдельными государствами, при этом Соединенные Штаты не выдвигают условий внутреннего устройства или реформирования других стран для сотрудничества. В стратегии США объявляют Западное полушарие сферой своего исключительного влияния, жестко конкурируют с Китаем, сокращают присутствие на Ближнем Востоке, настаивают на уступках со стороны Украины для скорейшего завершения войны с Россией, возражают против расширения НАТО, отказываются защищать Европу и критикуют ее за миграционную политику, ограничения свободы слова и маргинализацию правых партий.
В окончательную версию документа не вошли ряд радикальных идей. В черновике стратегии, например, перечислялись европейские страны, с которыми США планировали «взаимодействовать более тесно, чтобы отделить их от Европейского союза» – Австрия, Венгрия, Италия и Польша. В этих государствах у власти партии правого толка: Народная партия Кристиана Штокера, «Фидес» Виктора Орбана, «Братья Италии» Джорджи Мелони и «Гражданская платформа» Дональда Туска.
Также в черновике говорилось: «Нам следует поддерживать партии, движения, интеллектуалов и деятелей культуры, которые отстаивают суверенитет и сохранение/восстановление традиционного европейского образа жизни, оставаясь проамериканскими».
Кроме того, стратегия предусматривала создание новой группы ведущих мировых держав – С5 (Core 5, в приблизительном переводе – «Основная пятерка»): США, Китай, Россия, Индия и Япония. Этот клуб должен был стать аналогом «Большой семерки» (G7 – США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), регулярно собирающимся для обсуждения глобальных вопросов, но с принципиально иным критерием членства – численностью населения (более 100 миллионов человек) и экономическим потенциалом, а не политическим устройством. В качестве темы первого саммита С5 предполагалась нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией как ключевой шаг к стабилизации Ближнего Востока.
В предварительной версии стратегии также более пространно и резко формулировался отказ США от глобального доминирования. Defense One приводит цитату: «Гегемония — это не то, чего следует желать, и она была недостижима». Стремление США к гегемонии после окончания холодной войны признавалось «провалом».