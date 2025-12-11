Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Еще три сотрудника Государственного таможенного комитета Азербайджана были задержаны в рамках уголовного дела, начатого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Как сообщает haqqin.az, в отношении сотрудников комитета Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова также была избрана мера пресечения по решению суда.
*** 14:23
Арестован начальник Бакинского Говсанского международного морского торгового порта Рашад Дашдемиров. По информации haqqin.az, Дашдемиров обвиняется в особо крупном ввозе товаров путем контрабанды и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В отношении Дашдемирова и задержанного ранее Фарида Усубова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 20 дней.
Отмечается, что Рашад Дашдемиров — сын бывшего главы Исполнительной власти Гянджи Расима Дашдемирова.
Также сообщается об аресте сотрудников Главного управления таможенного контроля морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета — Гейдара Эйвазова и Тамерлана Ахундзаде.
Им предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213-1.2.2 и 213-1.2.3 (реализация, хранение с целью продажи, вывоз за пределы производственного помещения или импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками или обязательной маркировке, без такой маркировки, а также повторные наличные операции купли-продажи таких товаров), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.
*** 13:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре задержали начальника портового поста Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Фарида Усубова.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az данную информацию. Сообщается, что Усубова арестовали. Одно из обвинений связано с незаконной контрабандой сигарет.
Ф.Усубов приходится сыном генерал-лейтенанта Джебраила Усубова, который в течение долгих лет занимал должность заместителя начальника Службы специальной государственной охраны.