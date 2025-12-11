USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

обновлено 15:07
Инара Рафикгызы
15:07

Еще три сотрудника Государственного таможенного комитета Азербайджана были задержаны в рамках уголовного дела, начатого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщает haqqin.az, в отношении сотрудников комитета Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова также была избрана мера пресечения по решению суда.

*** 14:23

Арестован начальник Бакинского Говсанского международного морского торгового порта Рашад Дашдемиров. По информации haqqin.az, Дашдемиров обвиняется в особо крупном ввозе товаров путем контрабанды и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В отношении Дашдемирова и задержанного ранее Фарида Усубова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 20 дней.

Отмечается, что Рашад Дашдемиров — сын бывшего главы Исполнительной власти Гянджи Расима Дашдемирова. 

Также сообщается об аресте сотрудников Главного управления таможенного контроля морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета — Гейдара Эйвазова и Тамерлана Ахундзаде.

Им предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213-1.2.2 и 213-1.2.3 (реализация, хранение с целью продажи, вывоз за пределы производственного помещения или импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками или обязательной маркировке, без такой маркировки, а также повторные наличные операции купли-продажи таких товаров), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

*** 13:32

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре задержали начальника портового поста Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Фарида Усубова.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az данную информацию. Сообщается, что Усубова арестовали. Одно из обвинений связано с незаконной контрабандой сигарет.

Ф.Усубов приходится сыном генерал-лейтенанта Джебраила Усубова, который в течение долгих лет занимал должность заместителя начальника Службы специальной государственной охраны.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 265
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 453
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1062
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3697
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1165
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 559
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3165
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1776
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5675
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2405
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2552

