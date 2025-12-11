Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Еще три сотрудника Государственного таможенного комитета Азербайджана были задержаны в рамках уголовного дела, начатого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщает haqqin.az, в отношении сотрудников комитета Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова также была избрана мера пресечения по решению суда.