В Будапеште переговоры Байрамова и Сийярто

«Министры рассмотрят двусторонние отношения и еще раз подтвердят свою приверженность продвижению стратегического партнерства Азербайджан–Венгрия накануне 3-го Стратегического диалога партнерства», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Happening now: Foreign Minister Jeyhun Bayramov has just begun a tete-a-tete meeting with Hungary’s Minister of Foreign Affairs & Trade @FM_Szijjarto as part of his working visit to Hungary. Ministers are set to review bilateral relations and reaffirm their commitment to… pic.twitter.com/xeypk9id5A

* * * 14:29

Президент Венгрии Тамаш Шуйок принял министра иностранных дел Джейхуна Байрамова. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.