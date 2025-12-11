USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

В Будапеште переговоры Байрамова и Сийярто

фото; обновлено 19:23
19:23 860

В Будапеште в рамках 3-го Азербайджано–Венгерского стратегического диалога проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Министры рассмотрят двусторонние отношения и еще раз подтвердят свою приверженность продвижению стратегического партнерства Азербайджан–Венгрия накануне 3-го Стратегического диалога партнерства», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

* * * 14:29

Президент Венгрии Тамаш Шуйок принял министра иностранных дел Джейхуна Байрамова. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 589
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1019
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2049
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2778
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2013
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3152
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4726
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2452
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 944
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3675

