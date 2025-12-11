В Будапеште переговоры Байрамова и Сийярто

В Будапеште в рамках 3-го Азербайджано–Венгерского стратегического диалога проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
«Министры рассмотрят двусторонние отношения и еще раз подтвердят свою приверженность продвижению стратегического партнерства Азербайджан–Венгрия накануне 3-го Стратегического диалога партнерства», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Happening now: Foreign Minister Jeyhun Bayramov has just begun a tete-a-tete meeting with Hungary’s Minister of Foreign Affairs & Trade @FM_Szijjarto as part of his working visit to Hungary.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025
Ministers are set to review bilateral relations and reaffirm their commitment to… pic.twitter.com/xeypk9id5A
* * * 14:29
Президент Венгрии Тамаш Шуйок принял министра иностранных дел Джейхуна Байрамова. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.