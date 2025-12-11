USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева

14:55 706

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, сообщили в Кабинете Министров.

Али Асадов почтил память общенационального лидера и возложил цветы к его могиле.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 267
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 453
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1064
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3697
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1166
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 559
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3165
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1776
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5677
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2405
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2552

