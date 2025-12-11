Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, сообщили в Кабинете Министров.
Али Асадов почтил память общенационального лидера и возложил цветы к его могиле.
