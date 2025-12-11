МЧС подключило вертолет к поискам рыбаков в Каспии

К поискам, предположительно, пропавших в Каспийском море рыбаков Турана Гасанова и Агадада Гасанова привлечен вертолет МЧС.

Как сообщили в министерстве, продолжаются поиски Агадада Фамила оглы Гасанова (1999 г.р.) и Турана Эйваз оглы Гасанова (1997 г.р.), пропавших 9 декабря 2025 года вблизи села Шахаагач Астаринского района. Также продолжаются поиски Турала Гусейнага оглы Султанова (1992 г.р.), который, как предполагается, утонул в море 27 сентября 2025 года.

Поисковые работы осуществляются с привлечением вертолета авиационного отряда МЧС, сотрудников Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра.