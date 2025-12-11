Бундесвер в ближайшие дни выведет свои зенитно-ракетные комплексы Patriot из Польши. Как сообщили военно-воздушные силы в Берлине, миссия в рамках натовской системы противовоздушной обороны была передана в соответствии с планом вооруженным силам Нидерландов. Около 200 военнослужащих бундесвера смогут «снова провести рождественские праздники вместе со своими семьями».

Центральной задачей миссии была защита транспортного узла Жешув неподалеку от границы с Украиной, пояснили в германских ВВС. В операции участвовали две огневые единицы комплекса Patriot. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также крылатых ракет. По данным бундесвера, ее дальность составляет 68 км, при этом она способна одновременно поражать до пяти целей.

«Особое значение миссия приобрела в начале сентября, когда несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Польши и были частично перехвачены», - отметили в военно-воздушных силах ФРГ. Немецкие подразделения в этой ситуации «внесли существенный вклад в формирование воздушной обстановки» и «на протяжении всего инцидента находились в полной боевой готовности».

Миссия зенитно-ракетного авиакрыла 1 началась в январе 2025 года. В ней участвовали подразделения, дислоцированные в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания: зенитные подразделения 21 из Занитца, 24 из Бад-Зюльце и 26 из Хузума.