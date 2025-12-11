USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Бундесвер выводит Patriot из Польши

15:11 796

Бундесвер в ближайшие дни выведет свои зенитно-ракетные комплексы Patriot из Польши. Как сообщили военно-воздушные силы в Берлине, миссия в рамках натовской системы противовоздушной обороны была передана в соответствии с планом вооруженным силам Нидерландов. Около 200 военнослужащих бундесвера смогут «снова провести рождественские праздники вместе со своими семьями».

Центральной задачей миссии была защита транспортного узла Жешув неподалеку от границы с Украиной, пояснили в германских ВВС. В операции участвовали две огневые единицы комплекса Patriot. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также крылатых ракет. По данным бундесвера, ее дальность составляет 68 км, при этом она способна одновременно поражать до пяти целей.

«Особое значение миссия приобрела в начале сентября, когда несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Польши и были частично перехвачены», - отметили в военно-воздушных силах ФРГ. Немецкие подразделения в этой ситуации «внесли существенный вклад в формирование воздушной обстановки» и «на протяжении всего инцидента находились в полной боевой готовности». 

Миссия зенитно-ракетного авиакрыла 1 началась в январе 2025 года. В ней участвовали подразделения, дислоцированные в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания: зенитные подразделения 21 из Занитца, 24 из Бад-Зюльце и 26 из Хузума.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 269
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 457
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1068
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3699
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1169
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 559
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3165
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1777
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5684
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2407
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2554

