USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Бывший координатор ООН и генерал США возглавят мирные силы в Газе

15:58 433

Администрация президента США Дональда Трампа предложила болгарскому дипломату Николаю Младенову, который с 2015 по 2020 год возглавлял миссию ООН по ближневосточному мирному процессу, занять пост представителя «Совета мира» в секторе Газа и курировать сотрудничество с будущей палестинской администрацией анклава. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, Соединенные Штаты близки к завершению формирования структуры «Совета мира». Администрация Трампа уже уведомила западные страны о своих планах и предложила места в совете представителям Германии и Италии.

Николай Младенов родился в Софии в дипломатической семье. В 2013–2015 годах он был специальным представителем генерального секретаря ООН по Ираку, а с 2015 по 2020 год возглавлял миссию ООН по ближневосточному мирному процессу. В декабре 2020 года Младенов уведомил генерального секретаря Антониу Гутерриша о намерении покинуть службу в ООН по личным обстоятельствам.

США также планируют назначить американского генерала на пост командующего будущими международными стабилизационными силами (МСС) в секторе Газа, создание которых предусмотрено мирным планом Трампа.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 271
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 457
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1068
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3699
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1170
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 559
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3165
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1777
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5689
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2407
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2554

