Бывший координатор ООН и генерал США возглавят мирные силы в Газе

Администрация президента США Дональда Трампа предложила болгарскому дипломату Николаю Младенову, который с 2015 по 2020 год возглавлял миссию ООН по ближневосточному мирному процессу, занять пост представителя «Совета мира» в секторе Газа и курировать сотрудничество с будущей палестинской администрацией анклава. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, Соединенные Штаты близки к завершению формирования структуры «Совета мира». Администрация Трампа уже уведомила западные страны о своих планах и предложила места в совете представителям Германии и Италии.

Николай Младенов родился в Софии в дипломатической семье. В 2013–2015 годах он был специальным представителем генерального секретаря ООН по Ираку, а с 2015 по 2020 год возглавлял миссию ООН по ближневосточному мирному процессу. В декабре 2020 года Младенов уведомил генерального секретаря Антониу Гутерриша о намерении покинуть службу в ООН по личным обстоятельствам.

США также планируют назначить американского генерала на пост командующего будущими международными стабилизационными силами (МСС) в секторе Газа, создание которых предусмотрено мирным планом Трампа.