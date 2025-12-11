Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?

В Азербайджане наблюдается значительный разрыв в стоимости высшего образования по сравнению с соседними странами, в которых обучение в 3–6 раз ниже, чем у нас.

Как сообщил в интервью haqqin.az эксперт в области образования Камран Асадов, в 51 высшем учебном заведении Азербайджана обучается около 190 тысяч студентов, и примерно 110 тысяч из них учатся на платной основе. По его словам, ежегодно около 30 тысяч человек поступают на бесплатные места, а остальные — на платные, включая бакалавриат, магистратуру, докторантуру, а также средние специальные и профессиональные образовательные учреждения.

Асадов подчеркнул, что плата за высшее образование по сравнению со странами-соседями значительно выше, и это связано не с качеством, а с моделью финансирования системы. Он отметил, что в Грузии годовое обучение в среднем стоит 1500–2500 долларов, в Турции — 300–800 долларов, в Казахстане — 700–1200 долларов. Тогда как «в государственных университетах Азербайджана, особенно в Баку, средняя стоимость обучения колеблется от 2500 до 6000 манатов, а в некоторых частных вузах эта сумма еще выше.

«В соседних странах государство покрывает 60–80% расходов системы образования, тогда как в Азербайджане этот показатель составляет 35–40%. Поэтому университеты вынуждены покрывать большую часть расходов за счет платы, которую вносят студенты. 80–90% доходов вузов формируются из средств обучающихся, что напрямую влияет на высокие цены. При этом высокая стоимость совсем не означает автоматического повышения качества образования. К примеру, Тбилисский государственный университет, Назарбаев Университет и ряд турецких вузов занимают высокие позиции в международных рейтингах, но при этом у них более низкая стоимость обучения», — отметил Камран Асадов.

«Наша проблема заключается в том, что большинство высших учебных заведений Азербайджана не готовят кадры, соответствующие требованиям рынка труда и современным стандартам. К этому добавляется слабая материально-техническая база, а также определенные проблемы в управлении. Основной причиной высокой стоимости является то, что вузы почти не имеют доходов от научных проектов, патентов, поэтому вынуждены формировать свои бюджеты за счет студентов», — отметил Камран Асадов.

Эксперт считает, что необходимо реформировать систему: следует расширить долю доходов, основанных на науке и инновациях, государству нужно увеличить финансирование высшего образования, а в вузах внедрить модель финансирования на основе результативности.

«Стоимость обучения должна быть снижена, а взамен — развиваться дополнительные услуги. К примеру, если университет готовит специалистов по туризму, он должен предоставлять туристические услуги; если есть языковые программы — услуги переводов. Нынешняя модель вузов Азербайджана не является удовлетворительной. Из 51 университета лишь 5–6 можно назвать финансово самостоятельными, тогда как в остальных такие возможности ограничены», — добавил Камран Асадов.