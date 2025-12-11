Ливни не пощадили и поселок Бина

В поселке Бина Хазарского района Баку после двух дней проливных дождей затопило десятки домов. Ситуация дошла до того, что жители не могут ни оставаться в своих домах, ни выходить на улицу.

Жители поселка, связавшиеся с haqqin.az, сообщили, что примерно в начале октября в районе, известном как «дорога Бакавтомат», началось строительство канализационной линии, и им пообещали отремонтировать дороги. Даже была вырыта траншея длиной 200 метров, но в итоге работы остались незавершенными. Жители считают, что яму вырыли специально, чтобы предотвратить их возможное недовольство, ведь сотни домов в этом районе затапливаются во время дождей почти каждый сезон. Так, прошлой осенью от обильных дождей здесь были подтоплены дома и улицы, а высыхали они месяцы.

«Утром мы обратились в муниципалитет Бина, нам сказали, что у них нет оборудования для откачки воды, но они все же примут заявку. Мы много раз звонили в Исполнительную власть Хазарского района. Все наши вещи, включая бытовую технику, находятся в воде. На улице вода поднялась на 60-70 сантиметров, а нашу жалобу так и не рассматривают», — рассказала жительница по имени Майя.

По словам жителей, вместо того чтобы помочь, им сказали, что якобы они сами несут ответственность за то, что построили свои дома в местах, где нет канализации. При этом они живут в этом поселке уже много лет и, хотя у них нет документов на дома, они не занимали землю без разрешения. Местный житель по имени Адиль сказал, что они боятся включать свет, ведь из-за того, что линии электропередачи затопило, часто происходят короткие замыкания. Они уже два дня живут по колено в воде.

В муниципалитете поселка Бина заявили, что обратились в соответствующие ведомства по поводу сложившейся ситуации. Однако от ИВ Хазарского района ответа получить не удалось.

В результате двухдневных дождей улицы и дома в центре столицы и в поселках Говсан, Тюркан, Локбатан, а также Сулутепе, Дигях и Забрат оказались затоплены.