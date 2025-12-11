Азербайджан может пересмотреть правила сервисного сбора в ресторанах

В Азербайджане обсуждается возможность реформирования практики взимания обязательной платы за сервис (обслуживание) в заведениях общественного питания. Этот вопрос возник на фоне новостей из Турции, где полностью отменят такой сбор.

Как отметил в интервью haqqin.az председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, сегодня в большинстве азербайджанских ресторанов к сумме заказа добавляется сервисный сбор в размере 5-15%.

«Я бы сказал, что это устоявшаяся практика рынка, и на данный момент она вполне законна, поскольку действующее законодательство прямо не запрещает включение сервисного сбора, но при условии, что ресторан открыто и заранее информирует клиента об этом. По сути, это элемент некой предпринимательской политики заведения, аналогичный мировому опыту, где сервис-чардж может быть частью общего ценообразования. Однако дискуссия, поднятая в Турции, где планируют полностью запретить обязательную плату за обслуживание, заставляет задуматься о перспективах и в нашей стране», - отметил Дюбенди.

По его словам, турецкий подход основан на идее прозрачности, то есть потребитель платит только за то, что заказал, а все расходы заведений заложены в финальную цену блюда. Он считает, что такой шаг сделал бы рынок более предсказуемым и убрал бы недовольство клиентов, которые считают сервисный сбор дополнительным платежом.

«В Азербайджане эта тема также актуальна. Тут есть два ключевых аспекта. Первое – это юридическая сторона дела. Да, государство может отменить обязательно сервис-чардж. Для этого потребуется корректировка правил торговли, законодательства о защите прав потребителей и некоторых нормативов, регулирующих деятельность общепита. Правовая база это позволяет. Тут вопрос лишь в политическом решении. Второй аспект - потребительская справедливость и рыночная практика», - отметил Дюбенди.

«Если обязательную плату отменить, ресторан, вероятнее всего, заложит эти издержки в общую цену блюд, как это делают во многих странах. Итоговая стоимость для клиента, скорее всего, не уменьшится, а наоборот, повысится. Но модель станет понятнее и прозрачнее. С учетом развития туристического рынка, увеличения числа зарубежных гостей и стремления к международным стандартам обслуживания обсуждение вопроса, на мой взгляд, назрело. Полная отмена обязательного сервис-чарджа или его унификация могла бы повысить прозрачность рынка и улучшить имидж страны как современной и клиентоориентированной туристической дестинации», - считает Дюбенди.

По его словам, главное – обеспечить прозрачность, чтобы клиент заранее понимал, за что платит. Он считает, что переход к более понятной регулированной модели повысит доверие гостей, улучшит имидж отрасли и произведет правила обслуживания в соответствии с международными стандартами.