Глава МЧС принял участие в приеме по случаю Национального дня Катара

Сопредседатель Совместной экономико-торгово-технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров принял участие в официальном приеме, организованном в Баку посольством Государства Катар в Азербайджане по случаю Национального дня Государства Катар. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Выступая на приеме, министр Кямаледдин Гейдаров от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева поздравил народ Катара с Национальным днем и пожелал Государству Катар мира и дальнейшего прогресса.

Подчеркнув, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Катаром, которые установились более тридцати лет назад, основаны на дружбе и взаимном уважении, министр напомнил, что благодаря мудрой, последовательной и дальновидной политике лидеров двух стран многогранные отношения между нашими странами постоянно расширяются.

В этом контексте была отмечена деятельность Совместной экономико-торгово-технической комиссии Правительства Азербайджанской Республики и Правительства Государства Катар. Министр, отметив, что четвертое заседание комиссии, состоявшееся в ноябре этого года, стало важным шагом на пути углубления экономического сотрудничества между двумя странами, рассказал о первом заседании Азербайджано-катарского совместного делового совета, организованном в рамках этой встречи.

Кямаледдин Гейдаров также рассказал о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и соответствующими ведомствами Государства Катар в области управления чрезвычайными ситуациями, отметив взаимную выгоду от расширения связей в различных направлениях.