Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Глава МЧС принял участие в приеме по случаю Национального дня Катара

15:50 317

Сопредседатель Совместной экономико-торгово-технической комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров принял участие в официальном приеме, организованном в Баку посольством Государства Катар в Азербайджане по случаю Национального дня Государства Катар. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Выступая на приеме, министр Кямаледдин Гейдаров от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева поздравил народ Катара с Национальным днем и пожелал Государству Катар мира и дальнейшего прогресса.

Подчеркнув, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Катаром, которые установились более тридцати лет назад, основаны на дружбе и взаимном уважении, министр напомнил, что благодаря мудрой, последовательной и дальновидной политике лидеров двух стран многогранные отношения между нашими странами постоянно расширяются.

В этом контексте была отмечена деятельность Совместной экономико-торгово-технической комиссии Правительства Азербайджанской Республики и Правительства Государства Катар. Министр, отметив, что четвертое заседание комиссии, состоявшееся в ноябре этого года, стало важным шагом на пути углубления экономического сотрудничества между двумя странами, рассказал о первом заседании Азербайджано-катарского совместного делового совета, организованном в рамках этой встречи.

Кямаледдин Гейдаров также рассказал о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и соответствующими ведомствами Государства Катар в области управления чрезвычайными ситуациями, отметив взаимную выгоду от расширения связей в различных направлениях.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 279
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 460
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1076
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3703
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1177
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 560
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3166
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1779
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5697
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2412
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2556

