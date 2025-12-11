Рискованное решение Центробанка Турции

Центральный банк Турции объявил решение по итоговой процентной ставке года. Согласно решению, ставка снижена с 39,5% до 38%, что означает уменьшение на 150 базисных пунктов.

Напомним, на заседании в октябре Центральный банк принял решение снизить процентную ставку с 40,5% до 39,5%.

На прошлой неделе участвовавшие в опросе Anadolu Ajansı экономисты также заявляли о вероятности снижения ставки до 38%. JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley ожидали, что ставка в декабре будет снижена до 39%, тогда как Deutsche Bank и Barclays предполагали снижение до 38%.

Эксперты считают, что новым решением руководство Центрального банка подало сигнал об осторожном подходе к снижению ставок в конце 2025 года и начале 2026 года.

Отметим, что ключевая процентная ставка влияет на повседневную жизнь, главным образом через депозитные и кредитные ставки, воздействуя на стоимость заимствований. Когда инфляция приближается к целевому уровню, центробанки могут удерживать ставки стабильными или снижать их. Цель — стимулирование расходов и экономического роста.

По данным Турецкого статистического института (TÜİK), в ноябре индекс потребительских цен вырос на 0,87% в месячном выражении и на 31,07% в годовом. По данным Независимой исследовательской группы по инфляции (ENAG), инфляция в ноябре выросла на 2,13% помесячно.