USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Замглавы МИД Тайваня тайно посетил Израиль

15:59 263

Заместитель иностранных дел Тайваня Франсуа Ву совершил тайный визит в Израиль. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Последние не сообщили подробности о том, с кем встречался Ву и что обсуждалось в ходе переговоров, отметив лишь, что поездка состоялась в этом месяце. Отмечается, что это произошло на фоне сообщений о возможном сотрудничестве Тайбэя с Израилем в сфере обороны.

МИД Тайваня, как и израильская сторона, отказался комментировать этот визит. «Тайвань и Израиль разделяют ценности свободы и демократии и они будут продолжать прагматично содействовать взаимовыгодному обмену и сотрудничеству в таких сферах, как торговля, технологии и культура, и приветствуют новые взаимовыгодные формы сотрудничества», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на рупор французских спецслужб Intelligence Online сообщали, что замминистра обороны Тайваня также тайно посещал Израиль. Отмечалось, что в ходе визита стороны обсуждали передачу военных технологий, в частности, для разработки Тайбэем аналога израильского ПРО «Железный купол» - системы T-Dome. Эти сообщения о сотрудничестве появились на фоне напряженности между Тайванем и КНР.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 283
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 461
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1080
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3704
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1178
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 561
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3166
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1781
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5700
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2413
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2556

ЭТО ВАЖНО

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 283
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 461
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1080
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3704
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1178
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 561
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3166
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1781
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5700
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2413
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться