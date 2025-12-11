Замглавы МИД Тайваня тайно посетил Израиль

Заместитель иностранных дел Тайваня Франсуа Ву совершил тайный визит в Израиль. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Последние не сообщили подробности о том, с кем встречался Ву и что обсуждалось в ходе переговоров, отметив лишь, что поездка состоялась в этом месяце. Отмечается, что это произошло на фоне сообщений о возможном сотрудничестве Тайбэя с Израилем в сфере обороны.

МИД Тайваня, как и израильская сторона, отказался комментировать этот визит. «Тайвань и Израиль разделяют ценности свободы и демократии и они будут продолжать прагматично содействовать взаимовыгодному обмену и сотрудничеству в таких сферах, как торговля, технологии и культура, и приветствуют новые взаимовыгодные формы сотрудничества», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на рупор французских спецслужб Intelligence Online сообщали, что замминистра обороны Тайваня также тайно посещал Израиль. Отмечалось, что в ходе визита стороны обсуждали передачу военных технологий, в частности, для разработки Тайбэем аналога израильского ПРО «Железный купол» - системы T-Dome. Эти сообщения о сотрудничестве появились на фоне напряженности между Тайванем и КНР.