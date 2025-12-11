USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Синоптики о погоде в Азербайджане

16:07 642

12 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 10-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами возможны дожди, в горных районах выпадет снег, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 285
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 461
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1081
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3704
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1180
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 561
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3166
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1781
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5701
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2414
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2556

