Али Асадов в Ашхабаде

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 декабря прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Как сообщили в Кабмине, в Международном аэропорту Ашхабада Асадова встретили зампред Кабмина Туркменистана Мамметхан Чакиев и другие официальные лица.
