Евросоюз готовит 20-й пакет санкций

Европейский союз готовит 20-й пакет санкций против России, который затронет атомную, сталелитейную, нефтяную и удобрительную отрасли, а также «теневой флот» страны. Об этом сообщает EU Obsever.

На саммите стран Евросоюза планируется принять проект заявления, призывающий членов блока к «дальнейшим скоординированным действиям» против так называемых «государств флага» – стран, под флагом которых фактически могут ходить любые суда, активно используемые Россией. Ранее это позволяло старым и непригодным для плавания нефтяным танкерам работать в интересах России, теперь ЕС намерен вынудить эти государства отозвать соответствующие разрешения.

Помимо этого, новые санкции затронут сталелитейную и атомную отрасли, а также связанный с удобрениями агрохимический сектор России, которые до сих пор частично или полностью оставались вне поля европейских ограничений. Одновременно послы стран ЕС согласовали корректировки 19-го пакета санкций: в черный список планируется включить 23 физических и юридических лица, в том числе гражданина США, а также 42 нефтяных танкера, участвующие в поддержке военных усилий РФ.