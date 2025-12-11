USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Азербайджан готовится к подключению к Euroclear и Clearstream

16:24 341

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с международными депозитарно-клиринговыми центрами Euroclear и Clearstream. Об этом сообщил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, обсуждается сотрудничество, которое позволит азербайджанским инвесторам выходить на глобальные рынки капитала, а иностранным участникам — активнее работать в Азербайджане. «Когда страна подключается к таким центрам и входит в их систему, она фактически появляется на карте глобальных инвесторов», — отметил он.

Кязымов сообщил, что объем инвестиций резидентов Азербайджана в зарубежные рынки капитала сегодня составляет около 1,6 млрд долларов, в основном за счет компаний нефтяного сектора. Физические лица менее активны, однако ЦБА заинтересован в том, чтобы их средства работали внутри страны.

Председатель Центробанка напомнил, что хранение активов в иностранных депозитариях связано с рисками, включая вероятность потери средств в случае банкротства банков-кастодиантов. Именно поэтому ЦБА стремится обеспечить хранение иностранных ценных бумаг азербайджанских инвесторов в Национальном депозитарном центре (НДЦ).

Он также отметил, что около 17 млрд манатов (примерно 10 млрд долларов) наличных средств граждан остаются вне финансовой системы. «Наша задача — развивать местный рынок капитала и предложить альтернативы банковским депозитам и вложениям в недвижимость. Для привлечения иностранных инвесторов необходимы современная инфраструктура и правовая база, гарантирующая безопасность инвестиций», — подчеркнул Кязымов.

Азербайджан уже присоединился к бирже Абу-Даби (ADX) для подключения Бакинской фондовой биржи (БФБ) к торговой платформе Tabadul. Это упростит и ускорит операции для инвесторов и инвестиционных компаний, обеспечив более эффективную и безопасную торговлю на сопоставимых рынках. НДЦ откроет для членов ADX номинальные и депозитарные счета для проведения расчетов и хранения ценных бумаг их клиентов и собственных портфелей.

Комментируя это сотрудничество, Кязымов отметил, что Tabadul является лишь одним из инструментов, а для полноценного выхода на глобальные рынки Азербайджану необходимо расширять международные связи.

Председатель правления Бакинской биржи Руслан Халилов сообщил, что к платформе Tabadul подключено около 80 бирж и что тестовое подключение Азербайджана начнется в январе. На первом этапе взаимодействие будет осуществляться через ADX.

По его словам, существуют два варианта интеграции: брокерские компании Абу-Даби могут стать дистанционными членами БФБ, а азербайджанские брокеры — членами ADX с возможностью проведения операций на их площадке.

Халилов отметил, что действующее законодательство уже позволяет азербайджанским инвесторам торговать через ADX, тогда как возможность для иностранных участников торговать на БФБ пока готовится. Работа ведется совместно с ЦБА и компанией Deloitte.

Технический процесс подключения может занять 1–2 года, после чего начнется работа над коммерческой частью проекта.

ЭТО ВАЖНО

