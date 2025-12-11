Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал заявление Михаила Саакашвили о препятствиях Грузии в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В интервью haqqin.az он назвал слова экс-президента политической инсинуацией и подчеркнул, что Тбилиси действует исходя из собственных национальных интересов.

Сихарулидзе отметил, что «дело не в том, что Саакашвили популист, а в том, что его комментарии всегда разнятся, они являются непрофессиональными». По его словам, обвинения в адрес Тбилиси не соответствуют действительности.

«Грузия не препятствует сближению Армении и Азербайджана, но у нее есть свои интересы. И почему некоторые считают, что Тбилиси не должен защищать свои интересы, это не совсем понятно. То же самое ведь делают Азербайджан и Армения. А если есть возможные недоработки, это вызвано тем, что грузинская сторона пытается учесть в геополитической обстановке свое мнение», — отметил политолог.

Сихарулидзе также связал заявление Саакашвили с его нынешними юридическими проблемами. По его словам, комментарий экс-президента — это «просто политическая инсинуация» на фоне того, что его приговорили к 12 годам тюрьмы за правонарушения.

«У Грузии с Азербайджаном стратегические отношения, и мне не кажется, что есть какие-то проблемы. Это, скорее всего, такой фон, нежели реальные заявления. Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно происходить на условиях, которые также устраивают Грузию. Мне не кажется, что грузинская сторона целенаправленно что-то усложняет», — считает Сихарулидзе.