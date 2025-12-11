USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Хакеры взломали разработчика единого реестра воинского учета в России

16:35 224

Анонимная хакерская группировка взломала серверы компании «Микорд», которая является ключевым разработчиком единого реестра воинского учета в России. Об этом сообщил глава правозащитного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, пишут российские СМИ.

По его словам, хакеры находились в системе несколько месяцев и передали проекту огромное количество материалов по реестру, в том числе техническую и финансовую документацию, исходный код. Он отметил, что в ближайшее время эти материалы будут выложены в открытый доступ.

«Благодаря взлому, уничтожению данных и всей инфраструктуры, разработка реестра сорвана как минимум на несколько месяцев», — сказал Свердлин.

Сайт «Микорда» сейчас недоступен. «На сайте ведутся технические работы», — указано на заглушке ресурса.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 290
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 464
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1085
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3705
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1184
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 561
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3166
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1781
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5706
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2415
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2557

