Хакеры взломали разработчика единого реестра воинского учета в России

Анонимная хакерская группировка взломала серверы компании «Микорд», которая является ключевым разработчиком единого реестра воинского учета в России. Об этом сообщил глава правозащитного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, пишут российские СМИ.

По его словам, хакеры находились в системе несколько месяцев и передали проекту огромное количество материалов по реестру, в том числе техническую и финансовую документацию, исходный код. Он отметил, что в ближайшее время эти материалы будут выложены в открытый доступ.

«Благодаря взлому, уничтожению данных и всей инфраструктуры, разработка реестра сорвана как минимум на несколько месяцев», — сказал Свердлин.

Сайт «Микорда» сейчас недоступен. «На сайте ведутся технические работы», — указано на заглушке ресурса.