Правительство Болгарии ушло в отставку

Глава правительства Болгарии Росен Желязков объявил об отставке на фоне масштабных акций протеста и перед голосованием по вопросу доверия Кабмину в парламенте, сообщает ТАСС.

«Наша коалиция обсудила события последнего времени. Нет сомнений, что в парламенте наше правительство получило бы поддержку и вотум недоверия не был бы успешным. Но наше желание - быть на уровне требований общества. Власть зависит от народа, и мы слышим голоса протестующих, должны быть на высоте их требований. Об отставке правительства говорили и молодые, и старые, эта гражданская энергия должна быть поддержана. Уведомляю, что перед голосованием по вотуму недоверия правительство подает в отставку», - сказал премьер, чье выступление транслировало Болгарское национальное телевидение.

Накануне вечером тысячи людей в Болгарии вышли на митинг против правительства. Протесты проходили в столице Софии и десятках других городов по всей стране.

На прошлой неделе из-за массовых протестов правительство отозвало свой проект бюджета на 2026 год, который впервые был составлен в евро.

Оппозиционные партии и другие организации заявили, что протестуют против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования более высоких государственных расходов.

Президент Болгарии Румен Радев призвал к досрочным выборам на фоне протестов, но премьер Росен Желязков исключил такой вариант.