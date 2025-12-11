USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Правительство Болгарии ушло в отставку

Глава правительства Болгарии Росен Желязков объявил об отставке на фоне масштабных акций протеста и перед голосованием по вопросу доверия Кабмину в парламенте, сообщает ТАСС.

«Наша коалиция обсудила события последнего времени. Нет сомнений, что в парламенте наше правительство получило бы поддержку и вотум недоверия не был бы успешным. Но наше желание - быть на уровне требований общества. Власть зависит от народа, и мы слышим голоса протестующих, должны быть на высоте их требований. Об отставке правительства говорили и молодые, и старые, эта гражданская энергия должна быть поддержана. Уведомляю, что перед голосованием по вотуму недоверия правительство подает в отставку», - сказал премьер, чье выступление транслировало Болгарское национальное телевидение.

Накануне вечером тысячи людей в Болгарии вышли на митинг против правительства. Протесты проходили в столице Софии и десятках других городов по всей стране. 

На прошлой неделе из-за массовых протестов правительство отозвало свой проект бюджета на 2026 год, который впервые был составлен в евро.

Оппозиционные партии и другие организации заявили, что протестуют против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования более высоких государственных расходов.

Президент Болгарии Румен Радев призвал к досрочным выборам на фоне протестов, но премьер Росен Желязков исключил такой вариант.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
