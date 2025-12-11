Арабы помогут купить Warner Bros.

Три ближневосточных фонда согласились инвестировать $24 млрд в поддержку заявки американской корпорации Paramount Skydance на покупку Warner Bros. Discovery, сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, в этом проекте Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Инвестиционное управление Катара объединились с относительно малоизвестной компанией из Абу-Даби L'imad Holding. Новая госструктура создана для управления ключевыми активами в сфере недвижимости и городского развития.

Инвесторы из стран Персидского залива планируют предоставить капитал через долевые инвестиции и отказались от любых прав управления, что позволит сделать сделку менее зависимой от одобрения Комитета по иностранным инвестициям в США.

В случае успешного приобретения Warner Bros. Discovery вкладчики с Ближнего Востока могут получить долю в таких знаковых активах, как студии Warner Bros., сеть платного телевидения HBO и кабельные каналы, включая CNN.

Ранее Paramount Skydance выдвинула встречное предложение на покупку WBD за $108,4 млрд в ответ на предложение Netflix о приобретении транснационального медиаконгломерата примерно за $83 млрд. При этом компания рассматривает возможность увеличения стоимости сделки, чтобы заручиться поддержкой совета директоров и укрепить свои позиции в споре с Netflix.