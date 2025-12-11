USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Арабы помогут купить Warner Bros.

17:00 908

Три ближневосточных фонда согласились инвестировать $24 млрд в поддержку заявки американской корпорации Paramount Skydance на покупку Warner Bros. Discovery, сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, в этом проекте Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Инвестиционное управление Катара объединились с относительно малоизвестной компанией из Абу-Даби L'imad Holding. Новая госструктура создана для управления ключевыми активами в сфере недвижимости и городского развития.

Инвесторы из стран Персидского залива планируют предоставить капитал через долевые инвестиции и отказались от любых прав управления, что позволит сделать сделку менее зависимой от одобрения Комитета по иностранным инвестициям в США.

В случае успешного приобретения Warner Bros. Discovery вкладчики с Ближнего Востока могут получить долю в таких знаковых активах, как студии Warner Bros., сеть платного телевидения HBO и кабельные каналы, включая CNN.

Ранее Paramount Skydance выдвинула встречное предложение на покупку WBD за $108,4 млрд в ответ на предложение Netflix о приобретении транснационального медиаконгломерата примерно за $83 млрд. При этом компания рассматривает возможность увеличения стоимости сделки, чтобы заручиться поддержкой совета директоров и укрепить свои позиции в споре с Netflix.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 590
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1020
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2051
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2779
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2013
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3152
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4727
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2454
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 945
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3675

ЭТО ВАЖНО

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 590
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1020
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2051
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2779
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2013
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3152
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4727
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2454
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 945
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться