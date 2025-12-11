USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Нынешние цены были согласованы мной с Ильхамом Алиевым

громкое заявление Саакашвили
17:34 3018

Если бы Азербайджан хотел «оказать давление» на Грузию, он мог бы сделать это гораздо эффективнее — через газовые тарифы. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Роман Гоциридзе (советник президента Грузии по экономическим вопросам) фактически оправдывает правительство (почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины) Иванишвили в его конфликте с Азербайджаном и, наоборот, обвиняет Азербайджан в давлении на Грузию. Он упоминает тариф, установленный Грузией на перевозку грузов из Азербайджана в Армению, и заявляет, что не понимает сути тарифов. Такой подход, мягко говоря, непрофессионален, потому что тарифы — это ключевой элемент всей ситуации.

А сейчас есть необходимость еще раз спокойно и подробно объяснить, что происходит на самом деле.

Факты просты: впервые Азербайджан начал перевозить грузы в Армению через территорию Грузии. Это событие создает серьезную основу для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе.

Если бы я сейчас принимал решение, то установил бы на такие грузы символические тарифы, потому что их бесперебойное движение напрямую отвечает интересам Грузии и, кстати, раздражает Россию.

Что делает правительство Иванишвили? Оно объявляет тариф в размере 0,82 доллара за километр, тогда как железнодорожный тариф в Азербайджане составляет всего 0,02 доллара за километр.

Чтобы избежать азербайджанских тарифов, грузоперевозки переориентируют на Кулеви — порт, где у окружения Иванишвили есть собственные коррупционные интересы. В результате за железнодорожную перевозку по Грузии требуют в 20 раз больше, чем обходится доставка по Азербайджану.

Роману стоит объяснить еще один момент: даже если отключить железную дорогу, азербайджанские фуры все равно не смогут свободно передвигаться по Грузии. Уже давно практически все азербайджанские перевозчики сталкиваются с грубостью на границе, их регулярно останавливают, требуют взятки до 1 000 долларов, а в случае отказа отправляют на пункты углубленного досмотра. Какое все это имеет отношение к железным дорогам?

Есть и другой важный эпизод, о котором мне сообщили из правительства Армении: (премьер-министр Грузии Ираклий) Кобахидзе сейчас напрямую шантажирует Ереван. Он угрожает, что если грузинские НКО не покинут Армению, то грузопоток из Армении будет полностью заблокирован.

При этом Азербайджан, если бы хотел оказать давление на Грузию, мог бы сделать это гораздо эффективнее — через газовые тарифы. Нынешние низкие цены были согласованы мной с президентом Ильхамом Алиевым. Однако после появления у власти «мечты» высшее руководство Азербайджана сообщило мне, что (мэр Тбилиси Каха) Каладзе, тогдашний министр энергетики, предлагал поднять тарифы, то есть увеличить стоимость газа для грузинских потребителей, а полученную дополнительную прибыль разделить «по-братски». Как мне тогда сказали, у Каладзе и Иванишвили «карманы открыты и на устах только одно — деньги, деньги, деньги».

И в таких обстоятельствах логично задать вопрос: в чьих интересах блокировать азербайджано-армянское сближение?

Полноценная работа Кавказского транспортного коридора, мир и сотрудничество между странами региона — это как раз то, что крайне не устраивает Кремль. А то, что делает «Грузинская мечта», идет как раз вразрез с интересами грузинского народа.

В конце концов, сам Роман признает, что от этой власти люди не ждут ничего хорошего. Здесь стоит только добавить: они и не могут ждать, потому что власть не делает и не собирается делать ничего полезного. Если принять во внимание этот главный фактор, все происходящее становится абсолютно понятным», - написал Саакашвили.

ЭТО ВАЖНО

