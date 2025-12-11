Пожар в пятиэтажке в Баку

На последнем этаже пятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, огонь охватил кухню однокомнатной квартиры общей площадью 44 кв. м. В результате пожара сгорели два бытовых прибора и пять погонных метров мебели.

Из-за высокой температуры ламбириновый потолок кухни оплавился на участке 5 кв. м. Также повреждены одна пластиковая оконная рама и две единицы бытовой техники.

Остальная часть квартиры была защищена от возгорания.

Пожар полностью ликвидирован пожарными расчетами.