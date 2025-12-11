Орбан метит в президенты

Венгерская оппозиция утверждает, что премьер-министр Виктор Орбан при поражении его партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах может претендовать на пост президента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным источника, Орбан опасается поражения своей партии на парламентских выборах и рассматривает возможность расширения полномочий президента, чтобы этот пост обладал реальной властью. В этом случае премьер мог бы попытаться занять президентский пост, отмечает агентство, при этом источник уточнил, что описал лишь один из сценариев, рассматриваемых венгерской оппозицией.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на апрель 2026 года. Правящая партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» сталкивается с серьезным вызовом со стороны оппозиционной силы «Уважение и свобода» (более известной как «Тиса»).