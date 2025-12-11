Взрывы в Киеве: есть погибший и раненый

В столице Украины Киеве прогремело несколько взрывов на улице Ревуцкого. Тревоги в городе не объявлялось, сообщают украинские СМИ.

В местных пабликах пишут, что возле метро «Харьковская» в результате взрыва погиб человек, второй ранен. Что взорвалось — пока неизвестно.

На месте уже работают соответствующие службы. Подробности происшествия устанавливаются. Правоохранители подтвердили, что в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

«На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении правоохранительных органов.