USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Взрывы в Киеве: есть погибший и раненый

ВИДЕО
17:47 1076

В столице Украины Киеве прогремело несколько взрывов на улице Ревуцкого. Тревоги в городе не объявлялось, сообщают украинские СМИ.

В местных пабликах пишут, что возле метро «Харьковская» в результате взрыва погиб человек, второй ранен. Что взорвалось — пока неизвестно.

На месте уже работают соответствующие службы. Подробности происшествия устанавливаются. Правоохранители подтвердили, что в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

«На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 601
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1028
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2056
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2780
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2015
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3154
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4729
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2456
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 946
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3677

ЭТО ВАЖНО

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 601
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1028
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2056
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2780
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2015
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3154
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4729
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2456
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 946
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3677
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться