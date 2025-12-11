USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Саргсян выполнит приказ католикоса. А иерей Барсегян вышел на улицы Москвы

17:56 1060

У здания посольства Армении в Москве состоялась «акция протеста» против премьер-министра РА Никола Пашиняна.

«Сегодня власти пытаются вмешаться в дела церкви, создавая атмосферу страха, пытаясь поставить на колени армянских священников и разрушить Армянскую церковь. Но это не должно сработать, поскольку Армянская церковь, которая на протяжении веков прошла через многочисленные испытания, сохранила свое единство, и она всегда была гарантом существования армянского народа», - заявил один из участников акции иерей Керовбе Барсегян.

В то же время экс-президент Армении Серж Саргсян заявил журналистам в Ереване, что он и его сторонники «готовы к любым действиям по указанию его святейшества» (католикоса Гарегина II). «Мы не будем предпринимать никаких непродуманных действий», — сказал Саргсян.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 603
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1028
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2056
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2780
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2016
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3155
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4730
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2456
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 946
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678

