Саргсян выполнит приказ католикоса. А иерей Барсегян вышел на улицы Москвы

У здания посольства Армении в Москве состоялась «акция протеста» против премьер-министра РА Никола Пашиняна.

«Сегодня власти пытаются вмешаться в дела церкви, создавая атмосферу страха, пытаясь поставить на колени армянских священников и разрушить Армянскую церковь. Но это не должно сработать, поскольку Армянская церковь, которая на протяжении веков прошла через многочисленные испытания, сохранила свое единство, и она всегда была гарантом существования армянского народа», - заявил один из участников акции иерей Керовбе Барсегян.

В то же время экс-президент Армении Серж Саргсян заявил журналистам в Ереване, что он и его сторонники «готовы к любым действиям по указанию его святейшества» (католикоса Гарегина II). «Мы не будем предпринимать никаких непродуманных действий», — сказал Саргсян.