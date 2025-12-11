Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана продолжает встречи в США

USD 1.7000
Находящаяся с визитом в США делегация Азербайджана во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым встретилась с исполнительным директором компании Brookfield Брюсом Флэттом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях совместных инвестиций в центры обработки данных, сферы искусственного интеллекта и модернизации транспортной инфраструктуры.

На встрече с исполнительным директором компании IBM по глобальным стратегическим инициативам Димой Алателем были обсуждены цифровая трансформация Азербайджана, создание суверенного «облачного» пространства, платформ обработки данных и квантовых вычислений, а также возможности сотрудничества в цифровизации государственных учреждений и логистических проектах. Вместе с тем состоялся обмен мнениями о долгосрочном стратегическом партнерстве и инвестиционных моделях посредством инновационных центров и программ подготовки кадров.

В рамках визита азербайджанской делегации в США состоялась встреча с основателем, председателем и генеральным исполнительным директором глобальной компании по управлению инвестициями в инфраструктуру - Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси и глобальным руководителем по формированию капитала Эриком Варвелом.

На встрече были обсуждены вопросы развития Среднего коридора и возможности, которые создают в регионе цифровая трансформация и энергетические проекты. Состоялся также обмен мнениями о создании совместной инвестиционной платформы в сферах транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров.

Как ранее уже сообщал haqqin.az, делегация, возглавляемая министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, провела в рамках визита в США встречи с представителями ряда государственных структур и крупных компаний (см. ссылку: https://haqqin.az/newsarchive/368619).  

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 605
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1029
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2058
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2780
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2016
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1607
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3155
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4732
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2456
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 947
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678

