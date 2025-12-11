Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана продолжает встречи в США

Находящаяся с визитом в США делегация Азербайджана во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым встретилась с исполнительным директором компании Brookfield Брюсом Флэттом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях совместных инвестиций в центры обработки данных, сферы искусственного интеллекта и модернизации транспортной инфраструктуры.

На встрече с исполнительным директором компании IBM по глобальным стратегическим инициативам Димой Алателем были обсуждены цифровая трансформация Азербайджана, создание суверенного «облачного» пространства, платформ обработки данных и квантовых вычислений, а также возможности сотрудничества в цифровизации государственных учреждений и логистических проектах. Вместе с тем состоялся обмен мнениями о долгосрочном стратегическом партнерстве и инвестиционных моделях посредством инновационных центров и программ подготовки кадров.

В рамках визита азербайджанской делегации в США состоялась встреча с основателем, председателем и генеральным исполнительным директором глобальной компании по управлению инвестициями в инфраструктуру - Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси и глобальным руководителем по формированию капитала Эриком Варвелом.

На встрече были обсуждены вопросы развития Среднего коридора и возможности, которые создают в регионе цифровая трансформация и энергетические проекты. Состоялся также обмен мнениями о создании совместной инвестиционной платформы в сферах транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров.

Как ранее уже сообщал haqqin.az, делегация, возглавляемая министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, провела в рамках визита в США встречи с представителями ряда государственных структур и крупных компаний (см. ссылку: https://haqqin.az/newsarchive/368619).