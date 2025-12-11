USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Рекордные расходы на оборону в странах Балтии

Рекордные расходы на оборону в странах Балтии

Сейм Литвы 11 декабря принял государственный бюджет на 2026 год, который, в частности, предусматривает рекордные расходы на оборону в размере 5,38% от ВВП, сообщает LRT.

80 членов Сейма проголосовали за предложенный проект бюджета, 39 – против, семь – воздержались. Принятый бюджет также предусматривает щедрые социальные выплаты, увеличенные зарплаты для учителей, врачей, работников бюджетной сферы и некоторых других отраслей. Кроме того, в бюджете следующего года предусмотрен рост пенсий.

На финансирование обороны в следующем году предусмотрена рекордная сумма – 5,38% от ВВП, что составляет 4,79 млрд евро. Из них 700 млн евро будут перераспределены через Государственный оборонный фонд. На оборону будет выделено на 1,59 млрд евро больше, чем в 2025 году.

Также сообщается, что эстонский парламент в среду в третьем и окончательном чтении одобрил бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону. Накануне министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что власти страны выделят более €2 млрд на оборонные расходы в 2026 году. Сумма станет рекордной за всю историю страны.

Издание отмечает, что беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение в европейских странах произошло после российского вторжения в Украину в 2022 году.

