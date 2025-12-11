Названы нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год. Об этом сообщается на сайте министерства.
В нормах рабочего времени на 2026 год указывается, что, согласно Трудовому кодексу (ТК) и постановлению Кабинета Министров «Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год» от 2 декабря 2025 года №362, следующие дни в 2026 году считаются нерабочими:
1, 2 января – Новый год;
20 января – День всенародной скорби;
8 марта – Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;
20, 21 марта – праздник Рамазан;
9 мая – День Победы над фашизмом;
27, 28 мая – праздник Гурбан;
28 мая – День независимости;
15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня – День Вооруженных Сил Азербайджана;
8 ноября – День Победы;
9 ноября – День Государственного флага Азербайджана;
31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира.
В соответствии с ТК и постановлением Кабинета Министров, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11, 29 мая, 10 ноября, а при шестидневной рабочей неделе 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября являются выходными днями.