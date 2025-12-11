USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Названы нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

18:23 1279

Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год. Об этом сообщается на сайте министерства.

В нормах рабочего времени на 2026 год указывается, что, согласно Трудовому кодексу (ТК) и постановлению Кабинета Министров «Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год» от 2 декабря 2025 года №362, следующие дни в 2026 году считаются нерабочими:

1, 2 января – Новый год;

20 января – День всенародной скорби;

8 марта – Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;

20, 21 марта – праздник Рамазан;

9 мая – День Победы над фашизмом;

27, 28 мая – праздник Гурбан;

28 мая – День независимости;

15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня – День Вооруженных Сил Азербайджана;

8 ноября – День Победы;

9 ноября – День Государственного флага Азербайджана;

31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с ТК и постановлением Кабинета Министров, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11, 29 мая, 10 ноября, а при шестидневной рабочей неделе 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября являются выходными днями.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 610
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1030
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2060
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2781
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2017
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1608
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3158
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4733
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2456
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 947
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678

