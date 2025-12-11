В Таиланде открылось посольство Азербайджана

В Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Таиланде, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Он поднял Государственный флаг Азербайджана перед зданием посольства. Затем Эльнур Мамедов и его таиландский коллега Виджават Исарабхакди перерезали символическую ленту в ознаменование официального открытия дипмиссии.

После был организован прием с участием официальных гостей.