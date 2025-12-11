USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

В Таиланде открылось посольство Азербайджана

18:26 611

В Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Таиланде, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Он поднял Государственный флаг Азербайджана перед зданием посольства. Затем Эльнур Мамедов и его таиландский коллега Виджават Исарабхакди перерезали символическую ленту в ознаменование официального открытия дипмиссии.

После был организован прием с участием официальных гостей.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 611
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1032
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2061
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2781
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2017
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1608
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3159
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4733
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2456
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 947
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678

