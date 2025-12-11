USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России

18:46 1033

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что альянс станет следующей целью для России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности», — сказал Рютте, его цитирует The Guardian.

Генсек НАТО отметил, что «слишком многие не чувствуют срочности, и слишком многие верят, что время на нашей стороне». «Это не так. Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности», — добавил он.

По мнению Рютте, Россия «стала еще более дерзкой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине».

Генсек НАТО отметил, что в XXI веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Предотвратить такое развитие событий, по мнению Рютте, можно за счет единства и решимости стран НАТО и инвестиций в оборону. «Это ужасная мысль, но если мы выполним свои обязательства, то сможем предотвратить подобный сценарий. …Я обязан сказать вам о том, что нас ждет, если мы не будем действовать быстрее», — сказал он.

Во время выступления в Берлине Рютте рассказал и о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным как бывший премьер-министр Нидерландов: «Я… много раз разговаривал с Путиным по телефону, а позже встречался с ним на заседаниях G20… и я уже давно перестал угадывать, что у него в голове, а смотрю на факты».

