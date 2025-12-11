Военные расходы России идут на рекорд

Расходы федерального бюджета России по военным статьям в январе-сентябре 2025 года достигли рекордных показателей - 11,854 трлн рублей. Как сообщает Deutsche Welle, такие данные в четверг, 11 декабря, привел научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге на основании статистики Минфина РФ.

По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство вооружений в РФ выросли еще на 30 процентов, или на 2,763 трлн рублей. Относительно 2023 года военный бюджет увеличился на 95 процентов, а к уровню 2021 года - на 295 процентов.

В среднем, по расчетам Клюге, военные расходы составляли 1,32 трлн рублей в месяц, 43,4 млрд рублей в день или 1,9 млрд рублей в час. При этом, согласно его данным, 59 процентов военного бюджета засекречено: за три квартала по открытым статьям было потрачено 4,816 трлн рублей, по закрытым - 7,038 трлн. В сравнении с прошлым годом скрытая часть расходов выросла на 39 процентов.

На войну, по данным Клюге, Кремль направил 44 процента собранных налогов и 39 процентов всех расходов федерального бюджета. Оба показателя стали рекордными. Для сравнения: в 2021 году они составляли соответственно 18,4 и 19 процентов.

С начала 2022 года война с Украиной обошлась российским налогоплательщикам в 42,343 трлн рублей, или 542 млрд долларов, подсчитал Клюге. Эти суммы сопоставимы с 24 годовыми бюджетами всей системы высшего образования России или 22 годами расходов федерального бюджета на здравоохранение. Эксперт также отмечает, что затраты эквивалентны десяткам годовых бюджетов крупных регионов вроде Свердловской области или Краснодарского края.

В проект бюджета на 2026 год правительство РФ заложило 12,9 трлн рублей по статье «национальная оборона» и еще 3,91 трлн рублей по статье «национальная безопасность». В сумме силовым ведомствам достанется 16,84 трлн рублей, что составляет 38 процентов расходов бюджета. Это в 1,6 раза выше доли силовых трат в довоенном 2021 году.

Источники Reuters ранее сообщали, что Россия не планирует сокращать траты на вооружение даже при успешных мирных договоренностях. «Снаряды и беспилотники все равно надо будет делать, хотя чуть в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут больше, потому что и Запад их наращивает», - отметил собеседник агентства.