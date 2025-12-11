USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева

19:37 617

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на итоговом заседании Евразийского межправительственного совета в Москве, назвал решение Азербайджана открыть транзит для грузов, направляющихся в Армению, «значимым достижением на пути к установлению мира и стабильности в регионе», передают армянские СМИ.

Премьер-министр Армении поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение снять ограничения на транзит товаров через территорию Азербайджана в Армению, отметив, что укрепление стабильности в регионе открывает новые возможности для экономического сотрудничества и развития транспортно-логистической инфраструктуры.

На днях Никол Пашинян на состоявшейся в Немецком обществе внешней политики панельной дискуссии также заявил, что высоко ценит решение президента Азербайджана снять ограничения на транзит товаров через Азербайджан в Армению, «поскольку это очень важное и позитивное событие. То, что казалось невозможным всего несколько месяцев назад, теперь стало действительностью: из Казахстана в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана и Грузии было перевезено зерно». По словам премьер-министра, это беспрецедентное событие в истории независимой Армении.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 618
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1037
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2064
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2782
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2019
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1612
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3163
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4734
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2458
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 947
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678

ЭТО ВАЖНО

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 618
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1037
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2064
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2782
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2019
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1612
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3163
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4734
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2458
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 947
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться