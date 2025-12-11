Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на итоговом заседании Евразийского межправительственного совета в Москве, назвал решение Азербайджана открыть транзит для грузов, направляющихся в Армению, «значимым достижением на пути к установлению мира и стабильности в регионе», передают армянские СМИ.

Премьер-министр Армении поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение снять ограничения на транзит товаров через территорию Азербайджана в Армению, отметив, что укрепление стабильности в регионе открывает новые возможности для экономического сотрудничества и развития транспортно-логистической инфраструктуры.

На днях Никол Пашинян на состоявшейся в Немецком обществе внешней политики панельной дискуссии также заявил, что высоко ценит решение президента Азербайджана снять ограничения на транзит товаров через Азербайджан в Армению, «поскольку это очень важное и позитивное событие. То, что казалось невозможным всего несколько месяцев назад, теперь стало действительностью: из Казахстана в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана и Грузии было перевезено зерно». По словам премьер-министра, это беспрецедентное событие в истории независимой Армении.