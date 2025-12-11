Путин поддержал Мадуро

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.

«Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — указано в публикации.

Президент России выразил солидарность с народом Венесуэлы и подтвердил поддержку курса Николаса Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления», сообщили в пресс-службе.

Президенты подтвердили обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов России и Венесуэлы в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах, отмечается в публикации.