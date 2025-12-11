USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Путин поддержал Мадуро

19:43 347

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.

«Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — указано в публикации.

Президент России выразил солидарность с народом Венесуэлы и подтвердил поддержку курса Николаса Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления», сообщили в пресс-службе.

Президенты подтвердили обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов России и Венесуэлы в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах, отмечается в публикации.

Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 620
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1038
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе
Переговоры Али Асадова и Ираклия Кобахидзе фото; обновлено 18:14
18:14 2064
Ливни не пощадили и поселок Бина
Ливни не пощадили и поселок Бина видео
15:30 2782
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 2021
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 1612
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 3164
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 4734
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 2458
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 947
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3678

