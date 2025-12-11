Сабина Алиева на Международном саммите омбудсменов в Словакии

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в Международном саммите омбудсменов, посвященном 10 декабря — Международному дню прав человека, который состоялся в столице Словакии Братиславе.
На международном мероприятии, организованном с целью обмена положительным опытом в рамках деятельности Национального превентивного механизма (НПМ) против пыток, Сабина Алиева подчеркнула значимость работы омбудсменов и национальных институтов по правам человека в деле защиты и продвижения прав и свобод человека, а также обратила внимание на необходимость международного сотрудничества в этом направлении.
Омбудсмен отметила наличие эффективных связей сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Словакии, выразила надежду на дальнейшее углубление этого взаимодействия.
Сабина Алиева подробно рассказала о деятельности в рамках мандата Национального превентивного механизма Азербайджанского омбудсмена, отметив, что омбудсмен и члены Национальной превентивной группы регулярно посещают учреждения, которые лица не могут покинуть по собственной воле, и в целях защиты прав содержащихся лиц вносят предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и улучшению условий содержания. Она подчеркнула, что в этой сфере накоплен положительный опыт и что в результате внесенных изменений в Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» мандат НПМ был дополнительно расширен.
Омбудсмен также отметила, что на основании обращений осужденных и их семей она направляет президенту страны предложения об их помиловании, и за время ее деятельности по ее ходатайству было помиловано в общей сложности 900 осужденных.
В рамках Международного саммита состоялась церемония награждения лиц, отличившихся в сфере защиты прав человека. В мероприятии приняли участие представители международных организаций, а также послы 25 стран, включая посла Азербайджана в Словакии Вюсала Абдуллаева.
В завершение работы саммита была принята Братиславская декларация. После омбудсмен Сабина Алиева также приняла участие во встрече, проведенной в Комитете Национального совета Словакии по европейским делам.