Сабина Алиева на Международном саммите омбудсменов в Словакии

На международном мероприятии, организованном с целью обмена положительным опытом в рамках деятельности Национального превентивного механизма (НПМ) против пыток, Сабина Алиева подчеркнула значимость работы омбудсменов и национальных институтов по правам человека в деле защиты и продвижения прав и свобод человека, а также обратила внимание на необходимость международного сотрудничества в этом направлении.

Омбудсмен отметила наличие эффективных связей сотрудничества между институтами омбудсмена Азербайджана и Словакии, выразила надежду на дальнейшее углубление этого взаимодействия.

Сабина Алиева подробно рассказала о деятельности в рамках мандата Национального превентивного механизма Азербайджанского омбудсмена, отметив, что омбудсмен и члены Национальной превентивной группы регулярно посещают учреждения, которые лица не могут покинуть по собственной воле, и в целях защиты прав содержащихся лиц вносят предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и улучшению условий содержания. Она подчеркнула, что в этой сфере накоплен положительный опыт и что в результате внесенных изменений в Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» мандат НПМ был дополнительно расширен.