Нашелся фаворит на покупку активов «Лукойла»

Российская нефтекомпания «Лукойл» среди десятка заявок на покупку зарубежных активов склоняется к предложению американского инвестиционного банка Xtellus Partners, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства пояснили, что Xtellus Partners предложил организовать безналичный обмен: ценные бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, будут переданы обратно российской компании в обмен на глобальные активы.

Четыре источника сообщили агентству, что «Лукойл» поручил Павлу Жданову, вице-президенту по финансам, возглавить переговоры с потенциальными покупателями его зарубежных активов. В случае заключения сделки Xtellus потребуется разрешение Минфина США, согласно разъяснениям американского ведомства в ноябре. Сделка с Xtellus сложнее возможных других, поскольку она включает акции «Лукойла» и потребует раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, сообщили три из четырех источников.

Зарубежные активы российской компании, включающие проекты по добыче нефти и газа и более 2 тыс. автозаправочных станций, привлекли внимание не только Xtellus Partners, напоминает Reuters. Интерес к их приобретению проявил в том числе один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, а также американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Минфин США продлил срок продажи глобального портфеля активов «Лукойла» на сумму около $22 миллиардов до 17 января после октябрьского введения блокирующих санкций против «Лукойла» и «Роснефти».

Xtellus отказался от комментариев агентству. «Лукойл» не ответил на запрос о комментарии.

Американские управляющие активами компании, включая BlackRock, JPMorgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем и вовсе списать инвестиции в ценные бумаги российских компаний, в том числе «Лукойла».

Покупателей для своих зарубежных активов «Лукойл» начал искать после того, как сначала оказался в британском, а потом и в американском санкционном списке. Среди претендентов на покупку активов «Лукойла» была международная энергетическая компания Gunvor. Однако позднее Gunvor отказалась от сделки. Перед этим Минфин США заявил о связях компании с Россией и предупредил, что та не получит лицензию на ведение бизнеса, пока в Украине продолжается война.