Нашелся фаворит на покупку активов «Лукойла»

Российская нефтекомпания «Лукойл» среди десятка заявок на покупку зарубежных активов склоняется к предложению американского инвестиционного банка Xtellus Partners, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, приобретение активов является одним из пунктов предложенной банком схемы компенсации инвесторам США, владеющим акциями российской компании.
Собеседники агентства пояснили, что Xtellus Partners предложил организовать безналичный обмен: ценные бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, будут переданы обратно российской компании в обмен на глобальные активы.
Четыре источника сообщили агентству, что «Лукойл» поручил Павлу Жданову, вице-президенту по финансам, возглавить переговоры с потенциальными покупателями его зарубежных активов. В случае заключения сделки Xtellus потребуется разрешение Минфина США, согласно разъяснениям американского ведомства в ноябре. Сделка с Xtellus сложнее возможных других, поскольку она включает акции «Лукойла» и потребует раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, сообщили три из четырех источников.
Зарубежные активы российской компании, включающие проекты по добыче нефти и газа и более 2 тыс. автозаправочных станций, привлекли внимание не только Xtellus Partners, напоминает Reuters. Интерес к их приобретению проявил в том числе один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США Carlyle, а также американская энергетическая корпорация Chevron, нефтедобывающая компания ExxonMobil и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.
Минфин США продлил срок продажи глобального портфеля активов «Лукойла» на сумму около $22 миллиардов до 17 января после октябрьского введения блокирующих санкций против «Лукойла» и «Роснефти».
Xtellus отказался от комментариев агентству. «Лукойл» не ответил на запрос о комментарии.
Американские управляющие активами компании, включая BlackRock, JPMorgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем и вовсе списать инвестиции в ценные бумаги российских компаний, в том числе «Лукойла».
Покупателей для своих зарубежных активов «Лукойл» начал искать после того, как сначала оказался в британском, а потом и в американском санкционном списке. Среди претендентов на покупку активов «Лукойла» была международная энергетическая компания Gunvor. Однако позднее Gunvor отказалась от сделки. Перед этим Минфин США заявил о связях компании с Россией и предупредил, что та не получит лицензию на ведение бизнеса, пока в Украине продолжается война.