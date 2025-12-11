USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

До встречи в Париже

20:21

В субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча официальных лиц США с высокопоставленными представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения «мирного плана» Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома и украинского чиновника.

Встреча в Париже пройдет после телефонного разговора в среду между Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Британии Киром Стармером, отмечает издание.

«Хотя Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече своими советниками по национальной безопасности, неясно, примет ли участие в ней госсекретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности», — отмечает Axios.

Рубио возглавлял американскую делегацию на переговорах с Украиной в Женеве, но с тех пор переговоры ведут посланник Трампа Стивен Уиткофф и его зять и советник Джаред Кушнер.

По данным Белого дома и других источников, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры добиваются проведения совместного звонка с президентом Трампом.

Как сообщалось накануне, Украина передала Вашингтону обновленный «мирный план». Как пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника, в нем содержатся новые идеи по решению спорных вопросов, касающихся территорий, а также Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск.

