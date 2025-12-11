«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...

Власти Украины передали властям США доработанный «мирный план», однако эта версия документа не окончательная. Об этом 11 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщают украинские СМИ.

«Эта редакция, которую мы передали вчера американской команде, — это наше видение. Но там есть также европейские вопросы в плане, и поэтому также есть европейское видение. Это не окончательный план. Это реакция на то, что мы получили, в условиях, которые уже были до этого. Уже был отредактирован первый план — с 28 пунктов план сократился до 20 пунктов. То есть этот план постоянно прорабатывается, редактируется. И это постоянный процесс, который продолжается и сейчас», — сказал глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент «мирный план» является комплексом документов. По его словам, многие бумаги еще не финализированы, поскольку они зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план: «В нем есть несколько вещей, таких как послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе, и затем на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ. То есть 20 пунктов — это фундамент, условная рамка, на основе которой будет соответствующее количество документов».

Зеленский заявил, что в плане есть позиции, по которым остаются вопросы, в частности относительно вопроса территорий: «…На сегодняшний день еще сложно сказать, как будет в конце в документах. Русские хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат».

По его словам, в «мирном плане», который обсуждается, предлагается вывести российские войска с территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. При этом в РФ заявили, что из Херсонской, Запорожской и прежде всего Донецкой областей отступать не будут.

Неясным остается пока статус Запорожской АЭС. «На сегодняшний день ЗАЭС оккупирована русскими. Они хотят оставить станцию себе. Мы сказали: если так будет, станция не будет работать, — отметил Зеленский. — Американцы хотят совместный формат для управления станцией. Здесь наша позиция очень проста: если американцы могут забрать станцию себе и каким-то образом демилитаризируют эту зону, то российские войска должны отойти на какое-то расстояние. Тогда будет возможность доступа к станции у Украины. Потом уже надо искать возможности, как всем этим управлять. Если американцы могут станцию под себя забрать, это означает их долю в станции, это их влияние, это их деньги. Наше — это наше. Что это за консорциум может быть, как это реализовать, как дальше запустить работу, как управлять — пока сложно сказать».

Наиболее проработанным с украинской стороны вопросом является пункт о численности ВСУ, отметил Зеленский. На сегодняшний день в документе фигурирует цифра в 800 тысяч человек, она согласована с военными.

Президент Украины также сообщил, что украинская сторона провела конструктивный разговор с американской командой по гарантиям безопасности: «Гарантии безопасности — одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов. У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все другие свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе о гарантиях безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова».

Зеленский также рассказал, что США не ставили какого-то конкретного ограничения по срокам работы над мирным планом: «Все хотят закончить как можно скорее, — это факт. США хотят быстрее закончить — мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может, хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы [находимся] с этим соглашением».

Ранее издание Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщило, что секретарь СНБО и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров передал Джареду Кушнеру, советнику и зятю президента США Дональда Трампа, пошаговый ответ Украины на последний проект «мирного плана» США. По информации источников, Украина передала свой ответ Вашингтону после нескольких дней консультаций со своими европейскими союзниками. Как сообщил другой источник Axios, в ответ включены новые идеи по решению таких спорных вопросов, как территория и Запорожская атомная электростанция, которая сейчас захвачена российскими войсками.