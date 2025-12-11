Обновленный Бардинский скотный рынок заработает в ближайшие дни

В реализации мероприятий по обеспечению биобезопасности страны наряду с государством активно участвуют и предприниматели. По результатам оценки, проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) на скотных рынках, рынок по продаже скота в селе Алпоуд Бардинского района был реконструирован с соблюдением требований биобезопасности.

В настоящее время на объекте ведутся завершающие работы. В ближайшие дни будет разрешено возобновление деятельности Бардинского скотного рынка.

Следует отметить, что на входе в рынок построен пункт ветеринарного контроля, установлен дезбарьер. Кроме того, возведены платформы для осмотра животных, сооружены навесы и торговые павильоны. На территории проведены работы по асфальтированию и бетонированию. Улучшено обеспечение животных водой и кормом. Созданы условия для вывоза отходов и выполнения других требований.

В настоящее время реконструкция в соответствии с «Ветеринарно-санитарными нормами и правилами для скотных рынков», утвержденными решением Коллегии AQTA № 50, находится на завершающем этапе еще на нескольких рынках. В ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о возобновлении деятельности других скотных рынков, завершивших реконструкцию.

Агентство сообщает, что на скотных рынках, созданных в соответствии с требованиями биобезопасности, наряду с ветеринарным контролем будет осуществляться регистрация животных и создана система отслеживания. Все проводимые работы направлены на защиту здоровья людей и животных, а также обеспечение населения безопасными продуктами питания.