Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Армении придется выбирать

заявили в Москве
20:50 2107

«На каком-то этапе» Армении придется сделать выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, одновременно оставаться в этих двух объединениях невозможно. Как сообщает «Интерфакс», так заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, сообщив об изменении отношения к Армении российского бизнеса.

«Что касается сближения Армении с Европейским союзом, мы многократно об этом говорили. Мы считаем, что членство в двух интеграционных объединениях одновременно несовместимо. На каком-то этапе народу Армении придется сделать соответствующий выбор», - сказал Оверчук.

По его оценке, в целом у Армении и России сохраняются хорошие контакты, но товарооборот между странами заметно упал в 2025 году: «У нас с Арменией в экономической сфере в этом году отмечается падение товарооборота, если говорить о взаимном товарообороте России и Армении. В прошлом году, как вы помните, товарооборот между нашими странами составлял $12,4 млрд. В этом году, очевидно, он будет на уровне $6 млрд. Это очень заметное падение».

По словам Оверчука, «российский бизнес начал с осторожностью относиться к работе с Арменией».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил армянским журналистам, что «выход из ЕАЭС не является целью. Но, с другой стороны, членство в ЕС – это цель. Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. И мы понимаем, что есть точка, у которой надо будет принимать решение. Но сегодня - не этот момент, необходимости в принятии такого решения нет». Премьер добавил, что решение о членстве в одном из блоков будет принято при достижении соответствующего момента. Пашинян отметил, что до тех пор, пока Армения не соответствует критериям ЕС, она не сможет стать членом блока. По словам премьера, когда Армения будет соответствовать указанным критериям, ее власти обратятся в ЕС по вопросу вступления.

