USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Трамп призывает лидеров «евротройки» давить на Зеленского

21:07 870

Во время телефонного разговора 10 декабря президент США Дональд Трамп призвал лидеров Великобритании, Германии и Франции давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на условия «мирного плана», предложенного США. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, участвовавшие в разговоре.

Отмечается, что обе стороны охарактеризовали разговор как напряженный. По словам источников WSJ, план предусматривает значительные территориальные уступки для Украины и ограничение численности ее вооруженных сил.

Ранее Трамп заявил, что его разговор с европейскими лидерами по Украине сопровождался «достаточно жесткими словами». «Мы обсудили ситуацию в Украине достаточно жесткими словами. Посмотрим, что будет дальше… У нас были небольшие споры относительно людей, и мы посмотрим, как это закончится. Мы сказали, что перед тем, как идти на встречу, мы хотим узнать некоторые вещи», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 10 декабря.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с американскими и европейскими партнерами прорабатывает три отдельных документа, касающихся безопасности и послевоенного развития государства. По словам Зеленского, первый документ — это рамочное соглашение, включающее 20 пунктов. Второй документ касается гарантий безопасности, третий — восстановления Украины. 10 декабря Зеленский сообщил, что украинская и американская команды провели переговоры по экономическому восстановлению Украины.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа передала своим европейским партнерам серию документов, в которых изложено видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 115
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 859
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3443
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2531
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2109
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2011
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1352
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3627
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10871
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2723
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1980

ЭТО ВАЖНО

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 115
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 859
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3443
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2531
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2109
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2011
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1352
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3627
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10871
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2723
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться