Трамп призывает лидеров «евротройки» давить на Зеленского

Во время телефонного разговора 10 декабря президент США Дональд Трамп призвал лидеров Великобритании, Германии и Франции давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на условия «мирного плана», предложенного США. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, участвовавшие в разговоре.

Отмечается, что обе стороны охарактеризовали разговор как напряженный. По словам источников WSJ, план предусматривает значительные территориальные уступки для Украины и ограничение численности ее вооруженных сил.

Ранее Трамп заявил, что его разговор с европейскими лидерами по Украине сопровождался «достаточно жесткими словами». «Мы обсудили ситуацию в Украине достаточно жесткими словами. Посмотрим, что будет дальше… У нас были небольшие споры относительно людей, и мы посмотрим, как это закончится. Мы сказали, что перед тем, как идти на встречу, мы хотим узнать некоторые вещи», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 10 декабря.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с американскими и европейскими партнерами прорабатывает три отдельных документа, касающихся безопасности и послевоенного развития государства. По словам Зеленского, первый документ — это рамочное соглашение, включающее 20 пунктов. Второй документ касается гарантий безопасности, третий — восстановления Украины. 10 декабря Зеленский сообщил, что украинская и американская команды провели переговоры по экономическому восстановлению Украины.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа передала своим европейским партнерам серию документов, в которых изложено видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.