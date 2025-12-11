USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине

22:20 861

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 декабря, провел совещание с военным командованием, сообщают российские СМИ.

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск в Харьковской и Донецкой областях. В частности, по его словам, город Северск в Донбассе перешел под контроль россиян. Герасимов утверждал, что с занятием Северска (город в северо-западной части Донбасса) создаются условия для дальнейшего наступления на город Славянск.

Путин же отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии и что российские военные «продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту».

Кроме этого, президент РФ приказал своим войскам продолжить боевые действия «для выполнения всех целей»: «Командирам группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции (так в России называют войну против Украины - ред.)».

На заявление президента РФ отреагировали украинские военные. Группировка войск «Восток» сообщила, что город Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины, продолжаются «противодиверсионные мероприятия».

«Силы обороны Украины далее контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение (россиян). В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи…» - рассказали украинские военные.

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 117
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 862
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3444
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2531
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2112
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2012
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1353
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3628
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10871
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2724
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1982

ЭТО ВАЖНО

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 117
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 862
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3444
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2531
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2112
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2012
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1353
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3628
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10871
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2724
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться