Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск в Харьковской и Донецкой областях. В частности, по его словам, город Северск в Донбассе перешел под контроль россиян. Герасимов утверждал, что с занятием Северска (город в северо-западной части Донбасса) создаются условия для дальнейшего наступления на город Славянск.

Путин же отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии и что российские военные «продолжают выполнение задач войны и уверенно продвигаются по всему фронту».

Кроме этого, президент РФ приказал своим войскам продолжить боевые действия «для выполнения всех целей»: «Командирам группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции (так в России называют войну против Украины - ред.)».

На заявление президента РФ отреагировали украинские военные. Группировка войск «Восток» сообщила, что город Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины, продолжаются «противодиверсионные мероприятия».

«Силы обороны Украины далее контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение (россиян). В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи…» - рассказали украинские военные.