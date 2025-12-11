Эрдоган прилетел в Ашхабад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в Международном форуме мира и безопасности, сообщает Anadolu.
Президента Эрдогана встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок и другие официальные лица.
Вместе с президентом Эрдоганом в Туркменистан прибыли его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, глава Управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран, глава MİT Ибрагим Калын и др.