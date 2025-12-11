USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Эрдоган прилетел в Ашхабад

22:48 139

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в Международном форуме мира и безопасности, сообщает Anadolu.

Президента Эрдогана встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок и другие официальные лица.

Вместе с президентом Эрдоганом в Туркменистан прибыли его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, глава Управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран, глава MİT Ибрагим Калын и др.

Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колёсах» прибыл в Сирию заметки на полях
22:55 119
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
22:20 863
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
20:34 3446
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
21:40 2533
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
20:50 2113
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция
20:12 2014
До встречи в Париже
До встречи в Париже
20:21 1353
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема
18:23 3629
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни все еще актуально
15:07 10873
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
Пашинян снова благодарит Ильхама Алиева
19:37 2724
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
Генсек НАТО: Мы «следующая цель» России
18:46 1982

