«Теплый разговор» Моди и Трампа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у него состоялся подробный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Провел очень теплый и содержательный разговор с Трампом. Мы рассмотрели прогресс в наших двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события. Индия и США продолжат работать вместе ради глобального мира, стабильности и процветания», - написал Моди в соцсети X.

Hindustan Times сообщила со ссылкой на источники, что «лидеры обменялись взглядами на расширение сотрудничества в области торговли, важнейших технологий, энергетики, обороны и безопасности». Главы двух стран договорились «оставаться на связи».

Отношения США и Индии ухудшились после того, как в августе вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50% с учетом введенных ранее тарифов в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.