Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

«Теплый разговор» Моди и Трампа

11 декабря 2025, 22:55 669

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у него состоялся подробный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Провел очень теплый и содержательный разговор с Трампом. Мы рассмотрели прогресс в наших двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события. Индия и США продолжат работать вместе ради глобального мира, стабильности и процветания», - написал Моди в соцсети X.

Hindustan Times сообщила со ссылкой на источники, что «лидеры обменялись взглядами на расширение сотрудничества в области торговли, важнейших технологий, энергетики, обороны и безопасности». Главы двух стран договорились «оставаться на связи».

Отношения США и Индии ухудшились после того, как в августе вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50% с учетом введенных ранее тарифов в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 544
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 343
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 474
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1667
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1614
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1566
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2312
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2305
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5362
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3367
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3121

