Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию

Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию

Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
11 декабря 2025, 22:55

Турецкие бронетранспортеры Ejder TTZA впервые были представлены на военном параде в Дамаске. Машина весит около 18 тонн, развивает скорость до 110 километров в час и имеет дальность хода примерно 800 километров.

Во вторник на параде в сирийской столице, посвященном падению режима Башара Асада, бронетранспортеры Ejder TTZA 6×6 были продемонстрированы как часть новой техники, поступившей на вооружение сирийской армии. Это первое публичное появление турецких машин в войсках Сирии.

На параде в сирийской столице, посвященном падению режима Башара Асада, бронетранспортеры Ejder TTZA 6×6 были продемонстрированы как часть новой техники

На параде были представлены несколько версий бронетранспортера, разработанного и произведенного турецкой компанией Nurol Makina. По имеющимся данным, машина отличается повышенной маневренностью благодаря системе рулевого управления, установленной на обеих передних осях, что особенно важно для работы в условиях пересеченной местности.

Корпус БТР изготовлен из усиленной стали и обеспечивает защиту экипажа из двух человек и до десяти пехотинцев от огня танковых орудий и осколков. Днище выполнено в форме буквы V, что снижает уровень повреждений при подрыве на минах и боковых взрывных устройствах. По бокам установлены шесть дымовых гранатометов, позволяющих мгновенно создавать в боевом контакте маскирующие завесы. Машина также оснащена задней морской силовой установкой, обеспечивающей преодоление водных преград со скоростью до девяти километров в час.

Ранее модель Ejder TTZA находилась на вооружении Грузии и Буркина-Фасо и теперь впервые замечена в Сирии.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 544
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 343
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 474
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1667
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1614
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1566
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2313
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2306
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5362
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3367
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3122

