Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию

Во вторник на параде в сирийской столице, посвященном падению режима Башара Асада, бронетранспортеры Ejder TTZA 6×6 были продемонстрированы как часть новой техники, поступившей на вооружение сирийской армии. Это первое публичное появление турецких машин в войсках Сирии.

Турецкие бронетранспортеры Ejder TTZA впервые были представлены на военном параде в Дамаске. Машина весит около 18 тонн, развивает скорость до 110 километров в час и имеет дальность хода примерно 800 километров.

На параде были представлены несколько версий бронетранспортера, разработанного и произведенного турецкой компанией Nurol Makina. По имеющимся данным, машина отличается повышенной маневренностью благодаря системе рулевого управления, установленной на обеих передних осях, что особенно важно для работы в условиях пересеченной местности.

Корпус БТР изготовлен из усиленной стали и обеспечивает защиту экипажа из двух человек и до десяти пехотинцев от огня танковых орудий и осколков. Днище выполнено в форме буквы V, что снижает уровень повреждений при подрыве на минах и боковых взрывных устройствах. По бокам установлены шесть дымовых гранатометов, позволяющих мгновенно создавать в боевом контакте маскирующие завесы. Машина также оснащена задней морской силовой установкой, обеспечивающей преодоление водных преград со скоростью до девяти километров в час.

Ранее модель Ejder TTZA находилась на вооружении Грузии и Буркина-Фасо и теперь впервые замечена в Сирии.