Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Племянники Мадуро в черном списке Америки

11 декабря 2025, 23:01 397

США ввели санкции против трех племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, близкого к правительству бизнесмена, а также шести компаний, занимающихся поставками венесуэльской нефти. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

По его данным, о новых ограничительных мерах вскоре объявит министр финансов США Скотт Бессент. «Николас Мадуро и его преступные сообщники в Венесуэле наводняют Соединенные Штаты наркотиками, которые отравляют американский народ», — сказано в заявлении Бессента.

В числе подсанкционных родственников Мадуро теперь находятся племянники его жены: Эфраим Антонио Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас. В 2017 году их приговорили к 18 годам заключения, обвинив в попытке переправить в страну 800 кг кокаина. В 2022 году их обменяли на семерых американских граждан. Также ограничения коснулись Карлоса Эрика Мальпика Флореса, который ранее занимал пост вице-президента венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Он состоял в санкционных списках с 2017 по 2022 год — тогда США сняли их с него, чтобы поспособствовать переговорам Мадуро и оппозиции Венесуэлы.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 546
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 343
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 475
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1667
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1615
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1566
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2313
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2306
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5364
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3369
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3122

