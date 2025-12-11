Племянники Мадуро в черном списке Америки

США ввели санкции против трех племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, близкого к правительству бизнесмена, а также шести компаний, занимающихся поставками венесуэльской нефти. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

По его данным, о новых ограничительных мерах вскоре объявит министр финансов США Скотт Бессент. «Николас Мадуро и его преступные сообщники в Венесуэле наводняют Соединенные Штаты наркотиками, которые отравляют американский народ», — сказано в заявлении Бессента.

В числе подсанкционных родственников Мадуро теперь находятся племянники его жены: Эфраим Антонио Кампо Флорес и Франсиско Флорес де Фрейтас. В 2017 году их приговорили к 18 годам заключения, обвинив в попытке переправить в страну 800 кг кокаина. В 2022 году их обменяли на семерых американских граждан. Также ограничения коснулись Карлоса Эрика Мальпика Флореса, который ранее занимал пост вице-президента венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Он состоял в санкционных списках с 2017 по 2022 год — тогда США сняли их с него, чтобы поспособствовать переговорам Мадуро и оппозиции Венесуэлы.