Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским

«Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий, он хочет завершения этой войны. Администрация [президента США] потратила более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними», — сказала Ливитт, комментируя информацию, что 13 декабря в Париже пройдет встреча представителей Украины, Франции, Германии, Великобритании и США, где они обсудят «мирный план».

«Специальный посланник Уиткофф и его команда продолжают переговоры с обеими сторонами буквально, пока мы говорим. Если будет реальный шанс на подписание мирного соглашения, если мы почувствуем, что эти встречи достойны времени кого-то из США на этих выходных, мы отправим своего представителя», — сообщила Ливитт, отвечая на вопрос, будет ли на встрече в Париже представитель Вашингтона.

Ливитт указала, что президент США проинформирован о недавнем ответе Киева на американский план. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент США Дональд Трамп ведет «активную» работу «в отношении войны России и Украины».