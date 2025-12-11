Никакой заморозки. Армения в ОДКБ

«Армения остается полноправным членом ОДКБ, который сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Препятствий для возобновления активной, нормальной, полноценной работы партнеров в организации нет абсолютно никаких», - указала она.

По словам Захаровой, заявления Еревана о заморозке его участия в организации являются не чем иным, как «словесной эквилибристикой, потому что такая форма в нормативно-правовой базе объединения просто не предусмотрена».

«В соответствии с уставом ОДКБ, любое государство, которое входит в ее состав, вправе выйти из организации в установленном порядке, - сказала Захарова. - В случае же невыполнения государством своих обязательств в рамках организации, в частности, при задолженности перед бюджетом ОДКБ в течение двух лет, в отношении него могут быть применены приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках ОДКБ, а также лишение права голоса в органах организации до полного погашения задолженности».

Армения в 2024–2025 годах перестала участвовать в мероприятиях организации. Премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что возвращение к полноценной работе в ОДКБ становится «все более трудным, если не сказать невозможным» и что «точка невозврата» уже пройдена.