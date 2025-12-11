Европа решила бессрочно заблокировать замороженные активы России

Страны Евросоюза пришли к соглашению принять большинством голосов решение о создании правовой основы для использования российского государственного имущества в интересах Украины. На первом этапе планируется принять решение о бессрочном запрете на возврат замороженных в ЕС средств России. Как сообщает Deutsche Welle, об этом сказала председательствующая в Евросоюзе Дания в четверг, 11 декабря.
Речь идет прежде всего о том, чтобы исключить возможность того, что какая-либо из стран ЕС могла с помощью вето по санкционным решениям ЕС добиться разблокировки российских активов. В настоящее время средства Центробанка России заморожены санкциями Евросоюза, которые должны единогласно продлеваться каждые шесть месяцев.
DW отмечает, что эта конструкция считается препятствием для плана выделять Украине долгосрочные кредиты за счет доходов от российских активов и разрешать возврат этих средств России лишь в том случае, если она после окончания войны выплатит Украине репарации. Чтобы заморозить российские активы бессрочно, страны ЕС опираются на статью 122 Договора о функционировании Евросоюза. Она предусматривает принятие мер квалифицированным большинством в случае возникновения серьезных экономических трудностей.
В проекте юридического акта ЕС указывается, что война России против Украины продолжает создавать серьезные экономические вызовы, и передача средств России должна быть предотвращена с максимальной срочностью, чтобы ограничить ущерб для экономики Евросоюза. Документ планируется принять до саммита ЕС, который состоится на следующей неделе. К этому времени канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие сторонники инициативы рассчитывают убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера присоединиться к плану по использованию активов для кредитов Украине. Без поддержки Бельгии реализация считается крайне затруднительной, поскольку подавляющая часть российских средств, которые предполагается использовать, управляется бельгийской компанией Euroclear. Речь идет примерно о 185 млрд из 210 млрд евро, размещенных в ЕС. Правительство Бельгии пока блокирует план, указывая на юридические и финансовые риски.