Европа решила бессрочно заблокировать замороженные активы России

Страны Евросоюза пришли к соглашению принять большинством голосов решение о создании правовой основы для использования российского государственного имущества в интересах Украины. На первом этапе планируется принять решение о бессрочном запрете на возврат замороженных в ЕС средств России. Как сообщает Deutsche Welle, об этом сказала председательствующая в Евросоюзе Дания в четверг, 11 декабря.

Речь идет прежде всего о том, чтобы исключить возможность того, что какая-либо из стран ЕС могла с помощью вето по санкционным решениям ЕС добиться разблокировки российских активов. В настоящее время средства Центробанка России заморожены санкциями Евросоюза, которые должны единогласно продлеваться каждые шесть месяцев.