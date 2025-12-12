USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Война с Венесуэлой Трампу не нужна, а танкер конфискуют

заявили в белом доме
00:12

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в «затяжной войне» с Венесуэлой, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Ливитт спросили, может ли начало ударов с воздуха по наземным целям в Венесуэле, а также возможное полномасштабное военное вторжение ВС США в эту страну привести к непопулярному среди избирателей Трампа затяжной войне. «Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране», - сказала Ливитт.

Что касается задержания спецназом США нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, Ливитт отметила, что администрация США планирует конфисковать его и перевозившуюся на нем нефть. «Судно в настоящее время проходит процедуру конфискации», - сказала она, добавив, что сейчас на нем работают следователи.

«Что касается нефти, то это другой вопрос. …Судно пойдет в порт США, и Соединенные Штаты действительно намерены конфисковать нефть. Однако для конфискации этой нефти существует юридическая процедура, и эта юридическая процедура будет соблюдена», - добавила Ливитт.

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали
00:49
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50

