Война с Венесуэлой Трампу не нужна, а танкер конфискуют

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в «затяжной войне» с Венесуэлой, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Ливитт спросили, может ли начало ударов с воздуха по наземным целям в Венесуэле, а также возможное полномасштабное военное вторжение ВС США в эту страну привести к непопулярному среди избирателей Трампа затяжной войне. «Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране», - сказала Ливитт.

Что касается задержания спецназом США нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, Ливитт отметила, что администрация США планирует конфисковать его и перевозившуюся на нем нефть. «Судно в настоящее время проходит процедуру конфискации», - сказала она, добавив, что сейчас на нем работают следователи.

«Что касается нефти, то это другой вопрос. …Судно пойдет в порт США, и Соединенные Штаты действительно намерены конфисковать нефть. Однако для конфискации этой нефти существует юридическая процедура, и эта юридическая процедура будет соблюдена», - добавила Ливитт.

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.